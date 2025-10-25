پخش زنده
سفیر چین در ایران با تاکید بر جایگاه محوری پژوهشهای میراثفرهنگی در تعمیق روابط دوجانبه، گفت این حوزه بستری راهبردی برای گسترش تعاملات علمی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور فراهم کرده است و در دو سال اخیر، شتاب و عمق بیشتری یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «چانگ هوا» سفیر چین ایران با اشاره به گسترش مناسبات علمی و فرهنگی میان دو کشور در حوزه میراثفرهنگی اظهار کرد: پژوهشهای مشترک در زمینه میراثفرهنگی، از جمله کاوشهای باستانشناسی و پروژههای تحقیقاتی مشابه، مبنای بسیار خوبی برای توسعه همکاریهای دوجانبه فراهم کرده است. این ظرفیتها از گذشته وجود داشته و اکنون نیز به شکل منسجمتر و عمیقتری دنبال میشود.
او با اشاره به ابتکارهای بینالمللی چین افزود: در سالهای اخیر، بهویژه در دو سال گذشته و پس از طرح ابتکار جهانی از سوی رئیسجمهوری چین، همکاریهای فرهنگی و علمی میان دو کشور ایران و چین عمق بیشتری یافته است. این روند نشان میدهد که دو تمدن کهن آسیا، در مسیر همافزایی علمی و فرهنگی گامهای مؤثری برمیدارند.
سفیر چین با اشاره به بازدیدش از مجموعه جهانی تختجمشید گفت: در آوریل سال جاری به تختجمشید رفتم و در آنجا با گروهی از دانشمندان چینی روبهرو شدم که برخی از آنان از آکادمی علوم چین آمده بودند. حضور پژوهشگران چینی در این میراث جهانی، جلوهای از همکاری عملی و مستمر میان دو کشور در حوزه باستانشناسی است.
چانگ هوا تاکید کرد: با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در زمینه پژوهشهای میراثفرهنگی و شناخت متقابل تمدنها، پیشبینی میکنیم همکاریهای ایران و چین در این حوزه در آینده نهتنها ادامه یابد، بلکه در سطحی گستردهتر و ساختارمندتر توسعه پیدا کند. میراثفرهنگی میتواند پلی پایدار میان دو ملت باستانی باشد که سهم بزرگی در شکلگیری تمدن جهانی دارند.