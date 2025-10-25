دو اثر از صدا و سیمای اصفهان به مرحله نهایی جشنواره ملی رسانه‌ای «ایران، ورزش، سلامتی» راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛بنا بر اعلام روابط‌ عمومی معاونت امور استان‌ها؛پس از ارزیابی آثار رسیده از سراسر کشور، ۸۶ اثر برگزیده در پنج بخش و ۲۳ قالب رسانه‌ای به مرحله نهایی داوری این رویداد ملی راه یافتند.

در میان آثار منتخب، نام دو اثر از مرکز اصفهان به چشم می‌خورد. در بخش ایده، پژوهش و فرم ، اثر «بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی بر توسعه ورزش همگانی شهر اصفهان» به تهیه‌کنندگی بهزاد اسلامی و در بخش رادیویی، برنامه «ورزشکده اصفهان» به تهیه‌کنندگی لیلا عسکری به جمع کاندیداهای نهایی راه یافته‌اند.

مراسم پایان و معرفی برگزیدگان نهایی جشنواره، چهارم آبان‌ماه در تهران برگزار و از برترین آثار رسانه‌ای کشور در حوزه ورزش و سلامت قدردانی می شود.