به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم مازندران به مقام قهرمانی مسابقات فیتنس چلنج کشور در رامسر دست یافت.

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام مازندران گفت: هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهر مانی کشور در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر با قهرمانی تیم مازندران به کار خود پایان داد و تیم‌های فارس به مقام نایب قهرمانی و تهران به مقام سومی دست یافتند.

محمدنقی کلانتری افزود: در این مسابقات حدود ۲۰۰ ورزشکار از سراسر کشور حضور داشتند و ۲۰ داور امر قضاوت را عهده دار بودند که به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر برگزار شد.

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام مازندران ادامه داد: این مسابقات انتخابی مسابقات جهانی عربستان و انتخابی تیم ملی بود و رقابت‌ها از سطح فنی بالایی برخوردار بود.

کلانتری تصریح کرد: از فدراسیون، مسولان استانی، اداره کل ورزش و جوانان، فرماندار و مسولان شهرستان رامسر و هیات بدنسازی و پرورش اندام رامسر برای برگزاری خوب این مسابقات قدردانی می‌کنم.