به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام می‌شود.

آزمون نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار خواهد شد.