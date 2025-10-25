پخش زنده
۲۰ میلیون دلار سیمان و کاشی و سرامیک در نیمه نخست امسال از خراسان جنوبی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل گمرکات استان گفت: در نیمه نخست امسال ۶۰۵ هزار تُن سیمان از استان صادر شده که ارزش آن ۱۹ میلیون دلار بوده است.
کوهگرد افزود: در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار تُن کاشی و سرامیک به ارزش یک میلیون دلار از خراسان جنوبی صادر شده است.
وی گفت: سیمان و کاشی و سرامیک از کالاهای تولیدی خراسان جنوبی است.
مدیرکل گمرکات استان افزود: این کالاها به کشورهای افغانستان و ترکیه صادر شده است.
در نیمه نخست امسال ۷۸۰ هزار تُن سیمان در دو کارخانه سیمان باقران بیرجند و کارخانه سیمان قاین تولید شده است.
همچنین در شش ماهه نخست امسال ۱۰ میلیون و ۱۳۰ هزار مترمربع کاشی و سرامیک در استان تولید شده است.
صادرات قطعی کالاهای تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۴۲ هزار و ۵۶۹ تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون و چهار هزار و ۶۸۵ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۳ درصد از نظر ارزش و ۷۲ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.