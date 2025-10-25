بر اثر تصادف زنجیره‌ای در محور شوش به اهواز یک نفر جان باخت و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: در پی وقوع یک تصادف زنجیره‌ای بین سه خودروی سواری پراید، تیبا و نیسان در محور شوش به اهواز (حدفاصل الهایی تا سید عباس)، مرکز ارتباطات اورژانس در ساعت ۰۶:۴۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۰۳ تماس اضطراری دریافت کرد.

وی افزود: با اعلام حادثه، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند. در این سانحه، چهار نفر شامل سه آقا (در سنین ۳۷، ۳۸ و ۴۸ ساله) و یک خانم ۴۵ ساله دچار مصدومیت شدند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه یکی از آقایان، حدوداً ۴۵ ساله، در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد، ادامه داد: تیم‌های امدادی ضمن انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند. بررسی علت حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در دست انجام است.