مدیر مخابرات منطقه خوزستان از بهبود ارتباطات سیار در روستای بید بلند شهرستان بهبهان با راه اندازی دکل جدید مخابراتی و سایت پرسرعت همراه اول در منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: در ادامه اجرای پروژه توسعه ارتباطات روستایی با هدف گسترش عدالت ارتباطی و افزایش سطح دسترسی روستائیان به خدمات ارتباطی با پیگیری و تلاش کارشناسان و متخصصان حوزه سیار مخابرات خوزستان، دکل جدید مخابراتی و سایت پرسرعت همراه اول روستایی بیدبلند از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نصب و راهاندازی شد.
وی افزود: با وارد مدار شدن این سایت، ساکنان روستای بیدبلند و مناطق اطراف و نزدیک و جاده مواصلاتی این روستا به سمت شهرستانهای بهبهان و رامهرمز اکنون از پوشش کامل شبکه و تماس صوتی و خدمات اینترنت پرسرعت و شبکه اطلاعات ملی بهرهمند شدند که این امر گام مهمی در جهت ارتقای کیفیت زندگی، افزایش ارتباطات و توسعه خدمات دیجیتال به شمار میرود.
فلاح زاده بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه توسعه ارتباطات سیار روستایی و نصب و راهاندازی ۱۸۰ دکل جدید مخابراتی و سایت پرسرعت همراه اول در روستاهای استان توسط مخابرات منطقه خوزستان براساس برنامهای مدون و زمانبندی مشخص، همچنان در حال انجام است.