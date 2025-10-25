به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم نانت در خانه اف ث پاری ۲ – ۱ برنده شد. تیم نانت با ۹ امتیاز به رده سیزدهم صعود کرد و تیم اف ث پاری با ۱۰ امتیاز یازدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۳ آبان:

برست - پاری سن ژرمن

موناکو – تولوز

لانس - المپیک مارسی

یکشنبه ۴ آبان:

لیل – متس

آنژه – لوریان

اوسر – لوآور

رن - نیس

المپیک لیون - استراسبورگ

در جدول لیگ یک فرانسه تیم المپیک مارسی با ۱۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های پاری سن ژرمن با ۱۷، استراسبورگ و لانس با ۱۶ و المپیک لیون با ۱۵ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.