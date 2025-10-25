پخش زنده
امروز: -
هفته نهم فوتبال لیگ یک فرانسه شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته، تیم نانت در خانه اف ث پاری ۲ – ۱ برنده شد. تیم نانت با ۹ امتیاز به رده سیزدهم صعود کرد و تیم اف ث پاری با ۱۰ امتیاز یازدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۳ آبان:
برست - پاری سن ژرمن
موناکو – تولوز
لانس - المپیک مارسی
یکشنبه ۴ آبان:
لیل – متس
آنژه – لوریان
اوسر – لوآور
رن - نیس
المپیک لیون - استراسبورگ
در جدول لیگ یک فرانسه تیم المپیک مارسی با ۱۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای پاری سن ژرمن با ۱۷، استراسبورگ و لانس با ۱۶ و المپیک لیون با ۱۵ امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند.