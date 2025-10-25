به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه و به منظور توسعه فعالیت‌های جایگزین قضایی صلح‌محور در حوزه سلامت، همکاری مشترک میان معاونت شورای حل اختلاف استان خوزستان با نمایندگی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز با نمایندگی دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه، آغاز شد.

نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش در جامعه پزشکی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط با حوزه سلامت، تکریم جامعه پزشکی، حل و فصل اختلافات حقوقی و کیفری میان اعضای این جامعه و ایجاد زمینه سازش در اختلافات خانوادگی کارکنان دانشگاه از جمله اهداف عقد این تفاهم‌نامه به‌شمار می‌رود.

دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، امضای این تفاهم‌نامه را گامی ارزشمند در مسیر هم‌افزایی علمی و قضایی میان این دو نهاد اثرگذار استان دانست و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دستگاه قضایی، هر دو در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و همکاری نزدیک این دو مجموعه می‌تواند گامی مؤثر در برداشتن باری از دوش جامعه باشد.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در ارتقای سلامت اجتماعی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بهره‌مندی از ظرفیت گسترده‌ای در زمینه مراکز درمانی، نیرو‌های متخصص، اساتید و دانشجویان، آمادگی دارد تا در قالب هیئت‌های صلح و صلح‌یاران، در مسیر گسترش فرهنگ صلح و سازش گام بردارد.

دکتر بوستانی با تأکید بر اهمیت عقلانیت و گفت‌و‌گو در حل اختلافات تصریح کرد: ما باور داریم که دانش و فضیلت، مافوق بازو و شمشیر است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم که به جای تقابل، به تفاهم و مصالحه روی آوریم و این تفاهم‌نامه می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق این هدف ایجاد کند. امیدواریم با همدلی و همکاری، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای آرامش عمومی برداریم.

همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان اظهار داشت: هدف ما از این تفاهم‌نامه، گسترش فرهنگ صلح و سازش در بستر‌های اجتماعی و درمانی استان است؛ با راه‌اندازی شعب تخصصی حل اختلاف در مراکز درمانی، کلینیک‌ها و شبکه‌های بهداشت، می‌توانیم بخشی از بار سنگین پرونده‌های قضایی را کاهش دهیم و آرامش را به جامعه بازگردانیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: دانشجویان، اساتید، پزشکان و پیراپزشکان می‌توانند به‌عنوان صلح‌یاران در فرآیند میانجی‌گری، داوری و جایگزین‌های قضایی نقش‌آفرینی کنند، این همکاری می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌ها نیز باشد.

معاون قضایی دادگستری خوزستان گفت: امیدواریم با هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و دانشگاه علوم پزشکی، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت عمومی در استان برداریم.

گفتنی است؛ براساس این تفاهم‌نامه دانشگاه علوم پزشکی اهواز متعهد شده است، نیرو‌های توانمند و علاقه‌مند به صلح‌یاری را شناسایی و معرفی کند، امکانات لازم برای استقرار هیأت‌های صلح را فراهم آورد، از ظرفیت داوران حرفه‌ای بهره‌برداری کند و در زمینه آموزش، تبلیغات، تشکیل هیأت‌های صلح دانشجویی و شهری و همچنین برگزاری همایش‌های تخصصی صلح و سازش مشارکت فعال داشته باشد. در مقابل، معاونت شورای حل اختلاف استان خوزستان نیز متعهد است، ارزیابی شایستگی نیرو‌های معرفی‌شده را انجام داده و ابلاغ صلح‌یاری صادر کند، شعب تخصصی شورا را برای رسیدگی به اختلافات جامعه پزشکی ایجاد یا اختصاص دهد، دوره‌های آموزشی ویژه برگزار کند و بر عملکرد صلح‌یاران، نظارت و تحلیل آماری ارائه دهد.