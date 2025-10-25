پنج نوجوان مستعد خراسان جنوبی با آثار خلاقانه خود موفق شدند به عضویت باشگاه ملی «قاف» در حوزه شعر و داستان درآیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، باشگاهی که ویژه شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر ادبی نوجوانان سراسر کشور است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: پنج نوجوان از خراسان جنوبی با پشتکار و استعداد درخشان خود، موفق به عضویت در باشگاه ملی «قاف» باشگاهی که ویژه‌ی پرورش استعداد‌های ادبی برتر نوجوانان سراسر کشور است، شدند.

مظهری افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه باشگاه ملی «قاف»، سارا مقری فریز، ساجده سپاهی وتسنیم پادبان از بیرجند، حکیمه حسینی نژاد از بشرویه در بخش داستان و زینب پروازی از بشرویه در بخش شعر به عنوان اعضای جدید باشگاه شعر قاف معرفی شدند.

وی گفت: باشگاه ملی «قاف» که زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران فعالیت می‌کند، با هدف شناسایی، پرورش و هدایت استعداد‌های ادبی برتر کشور تأسیس شده و اعضای آن طی یک دوره سه‌ساله، زیر نظر استادان برجسته حوزه شعر و داستان، مسیر رشد هنری و فکری خود را دنبال می‌کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان افزود: در حال حاضر شش نوجوان از خراسان جنوبی در جمع اعضای باشگاه ملی قاف حضور دارند.

وی با اشاره به فعالیت اعضای خراسان جنوبی باشگاه قاف نیز گفت: نوجوانان استان با بهره‌گیری از استعداد و پشتکار خود در حوزه شعر و داستان، توانسته‌اند به چهره‌هایی شاخص و الهام‌بخش برای هم‌سن‌وسالان خود تبدیل شوند.

مظهری افزود: باشگاه ملی قاف فعالیت خود را در دو بخش شعر و داستان دنبال می‌کند و هر ساله از میان نوجوانان علاقه‌مند سراسر کشور، اعضای جدیدی را بر اساس ارزیابی‌های تخصصی و معیار‌های حرفه‌ای به عضویت می‌پذیرد.