به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،امین الله ساجدی کیا گفت: پرونده قاچاق کالا خانگی به ارزش ۸۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی هندیجان افزود: شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۸۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

به گفته ساجدی کیا، شعبه با توجه به این که ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا بیشتر می‌باشد، ۸۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس تعزیرات حکومتی هندیجان افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل یخچال و فریزر گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند