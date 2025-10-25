پخش زنده
امروز: -
نمایش رادیویی «زیر سایه آفتاب»، مستندهای «شیرهای دریایی گالاپاگوس»، «مثلث برمودا، به سوی آبهای نفرین شده» و مجموعه «هانا»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «مثلث برمودا، به سوی آبهای نفرین شده»، تا هشتم آبان هر شب ساعت ۲۰ از شبکهی مستند پخش میشود.
این مجموعه درباره مثلث برمودا، منطقهای در اقیانوس اطلس شمالی است.
رادیو نمایش «زیر سایه آفتاب»، را هر روز ساعتهای ۱۲:۳۰ و ۱۹ پخش میکند.
این اثر درباره دختری است که پس از بیماری پدرش سرپرستی اموال خانواده را بر عهده میگیرد.
«شیرهای دریایی گالاپاگوس» محصول ۲۰۲۵، امروز ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه از شبکه چهار پخش میشود.
این مستند بررسی زندگی یک بچه شیر دریایی در کنار خانوادهاش است.
شبکه فراتر «هانا»، را یکشنبه و دوشنبه هر هفته ساعت ۱۹ با کیفیت فورکی پخش میکند.
این مجموعه تلویزیونی داستان دختری است که برای انجام مأموریتهای ویژه آموزش دیده و در تلاش میکند پی به هویت واقعی خود ببرد.