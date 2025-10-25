پخش زنده
امروز: -
ورزشکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور کونگ فو سوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،ورزشکاران استان مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور انجمن نیو کونگ فو در بخش بانوان و در رده سنی جوانان را کسب کردند.
بیست و هشتمین دوره از مسابقات قهرمانی کشور انجمن نیو کونگ فو (بانوان) در چهار رده سنی به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد.
این مسابقات به مربیگری استاد ماندانا سلطانی، عاطفه منصوری و داوری زهرا کبیری موفق به کسب مقام سوم تیمی در ردهی سنی جوانان شدند.