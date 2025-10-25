مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان گفت: شهرداری رفسنجان در حوزه‌‌های درآمد پایدار، سرمایه‌گذاری مردمی و پروژه‌های عمرانی محله‌محور عملکردی فراتر از انتظار داشته و می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای استان کرمان باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، منصور خانه‌گیر در نخستین گردهمایی علمی حکمرانی خردمندانه توسعه پایدار شهری با اشاره به دستاوردهای مجموعه شهرداری رفسنجان اظهار کرد: شهر رفسنجان از جمله شهرهایی است که در ایجاد درآمد پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی عملکردی درخشان داشته است.

وی خواستار بهره‌مندی شهرداران سراسر استان از تجربه‌ موفق رفسنجان در استفاده از ظرفیت مردمی شد و افزود: شهرداری رفسنجان موفق شد با بهره‌گیری از مشارکت واقعی مردم در محلات و نظرخواهی از آنان، طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای را هم‌راستا با خواسته‌های شهروندان اجرا کند و عملکردی درخشان برجای بگذارد.