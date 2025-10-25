پخش زنده
معاون استعداد یابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: ۱۰ طرح از مجموع ۸۰ طرح برگزیده بیست و هفتمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش آموزی، متعلق به دانش آموزان روستایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امید نقشینه، معاون استعداد یابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: بیست و هفتمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش آموزی از امروز به مدت دو روز با برپایی نمایشگاهی از آثار برگزیده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز بکار میکند.
به گفته نقشینه، در چند روز آینده جلسههای داوری وزارت علوم برای انتخاب آثار برتر برگزار و برگزیده سطح یک تا سه انتخاب نهایی میشوند. وی افزود:اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره جوان خوارزمی در ماههای آینده برگزار میشود.
معاون استعداد یابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: ارسال آثار دانش آموزی و داوریها از دی سال گذشته شروع شده و امروز آثار برگزیده در نمایشگاهی برای بازدید عموم برپا میشود.
معاون استعداد یابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: در ۱۸ حوزه مختلف از جمله فناوری، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و ادبیات آثار دانش آموزی از پایه نهم تا داوزدهم از دی پارسال دریافت شده است و همه طرحهای پژوهشی دانش آموزی به رقابت گذاشته شده است.
به گفته نقشینه، بازدید از نمایشگاه آثار برگزیده از ۹ صبح تا ساعت ۱۴ برای عموم آزاد است تا با کار دانش آموزان آشنا شوند.
وی گفت: بخش عمده این جشنواره برای بازدیدکنندگان نمایشگاه است. نقشینه افزود: این رویداد به نوعی نیز جایزه علمی برای دانش آموزان خواهد بود.
نقشینه افزود: طرحها وقتی برگزیده میشود داوران به پایه دانش آموزان توجهی ندارند یعنی خود طرح بررسی و انتخاب میشود.
معاون استعداد یابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: در بیست و هفتمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش
دانش آموزی ۱۸۱۲ طرح در دی ۱۴۰۴ ثبت شد که یک یا چند دانش آموز در این طرحها نقش داشتهاند. وی گفت: بیش از ۴۰۰۰ دانش آموز در این رویداد شرکت کردند. از مجموع طرحهای ارسالی ۱۶۸ طرح به مرحله میانی استانی راه پیدا کردند. در نهایت حدود ۸۰ طرح از ۱۲۰ دانش آموز برگزیده شدند. از ۱۹ استان دانش آموز یا نماینده داریم. به گفته معاون استعداد یابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان , ۱۰ طرح از مجموع ۸۰ طرح برگزیده متعلق به ۱۵ دانش آموز روستایی است.
نقشینه افزود: تاملی که بین دانش آموزان وجود دارد از ارزشهای این جشنواره است.
معاون استعداد یابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: یکی از نکات مهم جشنواره خوارزمی این است که دانش آموزان برگزیده خود سفیران خوارزمی میشوند تا دیگر دانش آموزان را در نقاط مختلف کشور با این جشنواره آشنا کنند تا زمینهای برای ارسال آثار دیگر دانش آموزان باشد. نقشینه افزود: ارسال آثار برای جشنواره خوارزمی بیست و هشتم نیز از دی امسال آغاز و داوریهای نیز انجام میشود.