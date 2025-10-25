به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یاسر اسماعیلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: ۳۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب نشت یابی و ۲ هزار و ۲۰۰ رشته انشعاب بازسازی شده است.

یاسر اسماعیلی با بیان اینکه اصلاح و بازسازی انشعابات آب در کاهش هدررفت آب، تأثیرگذار است افزود: بازسازی و اصلاح ۳.۳ کیلومتر خطوط انتقال شهری و روستایی از دیگر اقدامات در سالجاری بوده است.

وی گفت: این اقدامات در کاهش هدررفت آب، ارتقای کیفیت خدمات و تامین پایدار آب برای مردم شهرستان تأثیرگذار است.