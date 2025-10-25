پخش زنده
رئیس هیئت کونگفو اسدآباد گفت: بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کونگفو استان همدان با حضور ۱۴۰ نفر در شهرستان اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، باقر رستمی گفت:امروز بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کونگفو استان همدان با حضور ۱۱ تیم و ۱۴۰ ورزشکار در سالن شهید یاسر زیوری برگزار شد.
وی افزود:مقامهای نخست این دوره از رقابتها به مسابقات کشوری که به میزبانی خراسان جنوبی برگزار خواهد شد راه مییابند.
رستمی یادآور شد: مسابقات امروز در دو رده نونهالان و نوجوانان بود که پیش بینی میکنم با توجه به شرایط مطلوب تیمها بتوانیم میزبان اردوهای تمرینی تیم منتخب استان در هفتههای آینده باشیم.