به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، باقر رستمی گفت:امروز بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کونگ‌فو استان همدان با حضور ۱۱ تیم و ۱۴۰ ورزشکار در سالن شهید یاسر زیوری برگزار شد.

وی افزود:مقام‌های نخست این دوره از رقابت‌ها به مسابقات کشوری که به میزبانی خراسان جنوبی برگزار خواهد شد راه می‌یابند.

رستمی یادآور شد: مسابقات امروز در دو رده نونهالان و نوجوانان بود که پیش بینی میکنم با توجه به شرایط مطلوب تیم‌ها بتوانیم میزبان اردو‌های تمرینی تیم منتخب استان در هفته‌های آینده باشیم.