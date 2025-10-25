معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تعداد ورود و خروج خودرو‌ها در استان در مهرماه امسال را یک میلیون و ۹۵۰ هزار خودرو اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق نیا با بیان اینکه در مهرماه امسال، حدود ۹۵۰ هزار خودرو وارد استان شده و بیش از یک میلیون خودرو نیز از استان خارج شده‌اند، گفت: محور‌های ماهشهر به بندر امام خمینی، خرمشهر به آبادان و شوش به اهواز پرترددترین مسیر‌های استان بوده‌اند.

وی افزود: سامانه ۱۴۱ استان طی این مدت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تماس دریافت کرده که وضعیت راه‌های استان مورد پرسش تماس گیرندگان بوده است.

حق نیا بیان داشت: شکایت‌های ثبت شده توسط مرکز مدیریت راه‌های استان شامل ۲۱۱ شکایت در حوزه حمل و نقل کالا، ۱۶۱ شکایت مربوط به مشکلات راه‌ها و ۲۰ شکایت در زمینه حمل و نقل مسافر بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تاکید کرد: کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مسافران و کاربران جاده‌ای هستند و هم استانی‌ها می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از وضعیت جوی، انسداد راه‌ها و ترافیک محور‌ها مطلع شوند همچنین شکایت خود را در حوزه‌های راهداری، حمل و نقل مسافر و کالا ثبت و پیگیری کنند.