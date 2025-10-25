پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در بازدید از تالاب بینالمللی شادگان از آغاز طرح ساخت برج پرندهنگری و نصب سامانههای پایش آنلاین در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی در حاشیه بازدید از تالاب بینالمللی شادگان گفت : ساخت برج پرنده نگری با هدف توسعه گردشگری مبتنی بر اصول توسعه پایدار و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت زیستگاههای پرندگان برنامهریزی شده است.
اشرفی با اشاره به جایگاه ویژه تالاب شادگان به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان در کشور اظهارکرد: احداث برج پرندهنگری علاوه بر ایجاد زیرساختهای مناسب برای گردشگری طبیعی و آموزشی، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای زیستمحیطی منطقه و ایجاد اشتغال محلی پایدار خواهد داشت.
وی افزود: در کنار اجرای این طرح، نصب دوربینهای نظارتی و سامانههای پایش آنلاین برای رصد وضعیت پرندگان، کنترل صید و شکار غیرمجاز و پایش لحظهای تغییرات زیستمحیطی تالاب نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر اینکه این طرح در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد، گفت: استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت تالابها گامی موثر در حفاظت هوشمند از منابع طبیعی و ارتقای سطح آگاهی و مشارکت جوامع محلی است.
وی بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای پژوهشی در مسیر توسعه پایدار منطقه شادگان تاکید کرد و افزود: حفظ ارزشهای طبیعی تالاب شادگان باید همواره در اولویت تمامی برنامههای توسعهای و گردشگری قرار گیرد.