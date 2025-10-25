تصادف زنجیرهای پنج خودرو در بلوار دانشجو یزد
تصادف زنجیرهای میان پنج دستگاه خودرو در بلوار دانشجو، باعث ایجاد ترافیک سنگین در این محور شد.
رئیس پلیس راهور استان یزد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: «در محدوده میدان امام حسین (ع) به سمت زیرگذر حسابی، پنج خودرو با یکدیگر برخورد کردند که بار ترافیکی ناشی از آن تا میدان شهدای محراب نیز امتداد یافت.»
سرهنگ دستوار افزود: «در ابتدا سه خودرو بهدلیل سرعت غیرمجاز با هم برخورد کردند و به دنبال آن، خودروی چهارم که با سرعت بالا در حال حرکت بود، به خودروهای متوقفشده برخورد کرد و شدت تصادف را افزایش داد.»
رئیس پلیس راهور استان یزد ضمن هشدار به رانندگان گفت: «در صورت بروز تصادفات خسارتی، رانندگان باید خودروهای خود را از مسیر عبور خارج کنند تا از ایجاد گرههای ترافیکی و بروز تصادفات بعدی جلوگیری شود.»