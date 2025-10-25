به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مجتبی محمدی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان گفت: این دوره از مسابقات برای اولین بار در استان با عنوان از دل مزرعه تا سکوی قهرمانی و باهدف ارزش دهی و کشف استعداد‌های جوانان روستایی برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان فریدن نیز گفت: در این دوره از مسابقات ۵۰ نفر شرکت کننده در مرحله اول ثبت نام و در نهایت ۲۵ نفر از ورزشکاران در روز نهایی مسابقه در ۵ آیتم طراحی شده همچون کشیدن تراکتور و حمل کیسه‌های محصولات کشاورزی به رقابت پرداختند.

مهدی نجاری افزود: در پایان این دوره مسابقات از نفرات برتر تجلیل شد.