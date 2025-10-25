پخش زنده
امروز: -
همه شهرها و روستاهای شهرستان لنگرود با هدف توسعه خدمات شهری، روستایی و گردشگری به سامانه ملی «جینَف» متصل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل پست گیلان در حاشیه عملیات این طرح، گفت: با آغاز ایجاد پایگاه داده مکانی شهر اطاقور، تمامی بخشهای شهرستان لنگرود به سامانه ملی جینَف ملحق میشوند و تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار نشانی دقیق شامل ۷۰ هزار ساختمان برای این شهرستان ثبت شده است.
محمد حسین هوشنگی افزود: اتصال کامل شهرستان لنگرود به سامانه جینَف، بستر مناسبی برای اجرای دولت الکترونیک، توسعه گردشگری، تجارت الکترونیک و خدمات هوشمند شهری را فراهم میکند و این شهرستان میتواند به عنوان یکی از شهرهای الگوی کشور مطرح شود.
وی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ روستای گیلان به سامانه ملی جینَف متصل شدهاند و در حوزه شهری، عملیات ژئوکدسازی ۵۶ شهر استان انجام شده و دادههای مکانی آنها در حال به روزرسانی است.
مدیرکل پست گیلان گفت: بر اساس تکلیف دولت، تمامی شهرداریها و دهیاریها موظف شدهاند تا پایان امسال طرح جینَف را اجرا کنند و اداره کل پست گیلان هم پشتیبانی فنی و دادهای را برای مناطق آماده، آغاز خواهد کرد.
نماینده شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با اشاره به تحولات گسترده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: در عصر الکترونیک، دیگر نمیتوان با روشهای سنتی به دنبال توسعه پایدار بود و هر خدمتی باید مبتنی بر داده، مکان و ارتباطات هوشمند باشد.
مهرداد لاهوتی با تأکید بر نقش سامانه ملی «جینَف» در شکل گیری دولت هوشمند افزود: این سامانه زیربنای مکانمحوری خدمات کشور است و میتواند همه ساختمانها، واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی را در بستر نقشه ملی ثبت و به دستگاههای اجرایی، شهرداریها و بخش خصوصی متصل کند.
وی با بیان اینکه با اجرای کامل طرح جینَف، خدمات پستی، بانکی، بیمهای و امدادی با دقت و سرعت بیشتری به مردم ارائه خواهد شد، اضافه کرد: وقتی هر نقطه از کشور دارای شناسه مکانی دقیق باشد، بسیاری از مشکلات در حوزه مالیات، خدماترسانی، یارانهها و حتی امداد و امنیت اجتماعی کاهش مییابد.
نماینده شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش ارتباطات در توسعه پایدار گفت: با توسعه دولت الکترونیک، مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری، خدمات خود را دریافت کنند که با اجرای نظام آدرسدهی و مکانمحوری دقیق در طرح جینَف، این شرایط فراهم میشود.