به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: مأموران پاسگاه انتظامی مربچه در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر در ایست بازرسی، به ۲ دستگاه خودروی سنگین ایسوزو مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد:ماموران در بازرسی از خودرو‌های توقیفی مقدار ۸ تن آردخارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مدارک مثبت را در خودرو‌ها کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش آرد‌های مکشوفه را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.