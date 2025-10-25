به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: باگشت و بازرسی شبانه ماموران در یگان حفاظت استان و شهرستان دنا، کامیون حامل ۱۰ تن هیزم قاچاق که قصد خروج از استان را داشت در شهرستان دنا توقیف شد.

سرهنگ ابراهیم جانی نسب افزود: با انتقال خودرو به پارکینگ، برای شخص متخلف پرونده تشکیل و مراحل قضایی در حال انجام است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرنوع تخلف در عرصه‌ها و جنگل‌های استان اعم از زمین خواری، تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت و تولید زغال و قاچاق چوب و زغال، به سامانه‌های تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.