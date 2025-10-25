پخش زنده
مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان از برگزاری چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سال ۱۴۰۵ به میزبانی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام والمسلمین اشرفیان گفت: در دیدار اخیر رئیس سازمان اوقاف با استاندار، ضمن بررسی ظرفیتهای قرآنی استان، با پیشنهاد میزبانی سیستان و بلوچستان برای دوره آتی مسابقات سراسری قرآن کریم موافقت شد.
وی افزود: حمایت و استقبال استاندار از این رویداد قرآنی، زمینهساز برگزاری باشکوهترین دوره مسابقات قرآن کریم در جنوب شرق کشور خواهد بود و انشاءالله با مشارکت فعال دستگاههای اجرایی و مردم مؤمن استان، شاهد تجلی شور قرآنی در سیستان و بلوچستان خواهیم بود.
مدیرکل اوقاف در پایان تصریح کرد: این میزبانی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای دینی، فرهنگی و قرآنی استان به سراسر کشور است.