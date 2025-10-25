پخش زنده
همایش کویرنوردی خانوادگی در بادرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر همایش کویرنوردی و نایب رییس هیئت ورزشهای همگانی بادرود گفت: این همایش ۳۰ سال است که به صورت هفتگی اجرا میشود.
عباس صولتیان هدف از اجرای این برنامهها را ایجاد شور و نشاط اجتماعی، سلامتی جسم و روح و ترویج ورزش همگانی برشمرد و افزود: اجرای بازیهای بومی محلی، پذیرایی ساده و دورهمی خانوادگی از اهم برنامههای این نوع همایشها است.
وی گفت: بازیهای بومی محلی مثل کورن هول، طناب کشی، دال پلان و دوز از دیگر برنامههای اجرا شده در این همایش بود.
تاکنون بیش از ۱۰۰۰ قرار از این نوع برنامههای فرهنگی ورزشی برای همدلی و شادابی خانواده و جامعه در بادرود اجرا شده است.