مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از تأمین زمین برای ساخت ۸۰ هزار واحد مسکونی در استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحاله عمادی در بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن اهواز اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان بیش از ۳۳ هزار واحد در حال آمادهسازی است و عملیات ساخت ۲۷ هزار واحد نیز آغاز شده است. همچنین حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد در مرحله تحویل به متقاضیان قرار دارد.
وی با اشاره به پروژه ۵۳۵ واحدی اکباتان، خاطرنشان کرد: ۶۴ واحد این پروژه تکمیل و آماده تحویل است و مابقی واحدها با توجه به پرداختهای متقاضیان، در حال پیشرفت هستند.
عمادی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی پروژهها، از متقاضیان خواست در زمینه تأمین آورده خود اهتمام لازم را داشته باشند تا روند تحویل واحدها تسریع شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از برنامهریزی برای آغاز عملیات ساخت مسکن در شهرهای صنعتی و همچنین واحدهای مسکونی ویژه نیروهای مسلح و کارگران خبر داد و گفت: با انعقاد تفاهمنامههایی با وزارت کار و صنایع بزرگی مانند نفت، زمینه برای تحول چشمگیر در تأمین مسکن فراهم شده است.
عمادی در پایان از تخصیص یک هزار و ۵۰۰ واحد به متقاضیان طرح جوانی جمعیت خبر داد و افزود: به زودی مراسم تخصیص سه هزار واحد دیگر نیز در استان برگزار خواهد شد.