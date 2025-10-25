به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آستانه سالروز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و پرستاران با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.

آیت الله عبادی در این دیدار با گرامی داشت ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار از خدمات پزشکان و پرستاران تجلیل کرد و گفت:پرستاری در نظام جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه عاطفه و محبت است به طوری که در دوران بیماری کرونا شاهد تلاش پرستاران بودیم و حتی جمعی از آن ها جان خود را در این مسیر فدا کردند.

وی گفت: پرستاری فقط یک شغل فردی نیست، زیرا که پرستاران در راه بیداری جهانی و عدالت طلبی که امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی حاصل شده، تلاش می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: انسان ها در زمان تولد با عاطفه و محبت و رحم خلق می‌شوند که این مسائل در فطرت هر فرد است اما تفکر‌های مادی و لیبرال دموکراسی جایی برای محبت و عاطفه باقی نگذاشته اند و این مسئله به عنوان یک بیماری بزرگ بشریت را فرا گرفته است که از نوع بیماری‌های خطرناک است.

آیت الله عبادی گفت: امروز شاهد هستیم که این تفکر فاسد چه بلایی بر سر ۸ میلیارد نفر مردم مسلمان جهان وارد می‌کند.

وی همچنین گفت: امروز دنیا به دو قطب عدالت طلبی و ظلم فراوان تقسیم شده است و مردم دنیا به برکت نظام جمهوری اسلامی از کشورهای زورگو و ستمگر فاصله گرفته اند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: در حال حاضر در یک جنگ ترکیبی واقع شده ایم و عبور از میان این گرد و غبار و ظلم‌ها و ستمگری‌ها باعث تمدن صحیح انسانی و الهی خواهد شد.