وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توافق ایران و پاکستان برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و تردد روان کامیون‌ها بین دو کشور، گفت: خطوط ریلی ایران و پاکستان بهسازی و نوسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توافقات جدید ایران و پاکستان برای گسترش همکاری‌های ترانزیتی اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تردد روان‌تر کامیون‌‌ها و اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی خطوط ریلی، دو محور اصلی همکاری‌های جدید تهران و اسلام‌آباد به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت روابط حمل‌ونقلی و ترانزیتی میان دو کشور اظهار کرد: ایران و پاکستان با توجه به جایگاه ژئوپولیتیکی خود، برنامه‌های مشترک متعددی را در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی در دستور کار دارند.

وی افزود: همکاری‌های ریلی شامل بهسازی و نوسازی خطوط است؛ در حوزه جاده‌ای، تمرکز بر تسهیل امور گمرکی و فراهم‌سازی شرایط بهتر برای تردد کامیون‌داران دو کشور قرار دارد و در حوزه دریایی نیز ایجاد ارتباط مستقیم میان بنادر کراچی، گوادر و چابهار دنبال می‌شود.

صادق تصریح کرد: این همکاری‌ها نه‌تنها به افزایش حجم مبادلات ترانزیتی میان ایران و پاکستان منجر می‌شود، بلکه بستر توسعه مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: با تحقق این همکاری‌ها، مسیر اتصال پاکستان به چین و به‌تبع آن، پیوند چین از طریق پاکستان و ایران به اروپا هموار خواهد شد؛ موضوعی که از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و به‌صورت جدی از سوی دو کشور پیگیری می‌شود.