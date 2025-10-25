مدیر جهاد کشاورزی نهاوند، گفت: سطح زیر کشت چغندر قند در نهاوند امسال به ۲۷۰۰ هکتار کاهش یافت تا الگوی کشت و صرفه‌جویی در مصرف آب اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، توکل آبشناس با اشاره به آغاز برداشت چغندر قند از مزارع این شهرستان گفت: امسال سطح زیر کشت چغندر قند در نهاوند به ۲۷۰۰ هکتار کاهش یافته است.

وی با اشاره به اجرای برنامه الگوی کشت برای این محصول افزود: سطح زیر کشت چغندر قند در سال گذشته ۳۰۰۰ هکتار بود، اما در سال جاری مطابق با برنامه الگوی کشت که مبتنی بر صرفه‌جویی در مصرف آب است، این میزان باید کاهش یابد. همچنین کشاورزان ملزم به اجرای سیستم‌های آبیاری نوین هستند.