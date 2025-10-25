پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: موزه باستانشناسی مردان نمکی زنجان پس از افتتاح فاز دوم طرح سبزهمیدان بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید میکائیل موسوی گفت: پس از پایان عملیات عمرانی در فاز شمالی طرح فاخر سبزه میدان زنجان، موزه باستانشناسی مردان نمکی از نخستین روز آبانماه فعالیت خود را از سر گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان در این خصوص افزود: با افتتاح فاز شمالی سبزه میدان، زیرساختهای لازم برای بازگشایی و بهرهبرداری مجدد از موزه فراهم شده و علاقهمندان به آثار تاریخی میتوانند از این مجموعه کمنظیر بازدید کنند.
وی این رویداد را گامی مؤثر در جهت توسعه گردشگری فرهنگی شهر زنجان دانست و بیان کرد: این موزه بهعنوان یکی از شاخصترین نمایشگاههای میراث ایران باستان، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.
موسوی گفت: موزه باستانشناسی مردان نمکی زنجان از جمله مراکز مهم نگهداری آثار تاریخی مربوط به کشف مردان نمکی معدن چهرآباد است که قدمتی بیش از دو هزار سال دارند و در شمار آثار منحصربهفرد جهانی محسوب میشوند.
موسوی افزود: با ازسرگیری فعالیت این موزه، شهر زنجان بار دیگر توانسته جلوهای از تاریخ و فرهنگ ماندگار خود را به نمایش بگذارد و فضای تازهای برای تعامل میان میراث فرهنگی و گردشگران فراهم آورد.