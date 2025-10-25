به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسئول مرکز جهاد کشاورزی سورشجان گفت: در زمین‌های کشاورزی هارونی شهرستان شهرکرد، عملیات نمونه گیری از یک مزرعه ۸۰ هکتاری سیب‌زمینی با هدف شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان نمونه انجام شد.

جواد رئیسی افزود: این مزرعه در سطحی معادل ۸۰ هکتار و در قالب ۴ قطعه مجزا کشت شده است. در این مرحله، نمونه پیری از یک قطعه ۳۰ هکتاری از این مزرعه که به کشت رقم «بانبا» اختصاص داشت، انجام شد.