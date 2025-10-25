معدن سنگ بازالت منشوری گورید در شهرستان سربیشه، منحصر به فردترین معدن این ماده معدنی در جهان شناخته شده است.

دیگری بازالت منشوری در گورید سربیشه واقع شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا وسیما گفت: در خراسان جنوبی ۲ معدن بازالت وجود دارد که یک معدن بازالت معمولی واقع در نازدشت سربیشه و

شادنوش افزود: ذخیره قطعی معدن سنگ بازالت منشوری گورید ۴۵۰ هزار تن و بازالت معمولی ۳۹۰ هزار تن است.

وی گفت: در این دو معدن ۱۴ نفر مشغول به کارند و از ابتدای سال هزار و ۳۵۰ تن بازالت از آنها استخراج شده است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در سال گذشته نیز از این دو معدن در مجموع ۲ هزار و ۵۴۰ تن سنگ بازالت استخراج شده است.

شادنوش گفت: سنگ بازالت منشوری شهرستان سربیشه در دنیا بی نظیر است و به کشور‌های اروپایی و عمدتا ایتالیا و همچنین به آلمان، و کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.