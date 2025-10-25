۲۷۵ واحد مسکن ملی آماده تحویل در ایلام
معاون راه و شهرسازی استان ایلام از آمادهسازی و تحویل ۲۷۵ واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام
؛ «فرید افسرده» معاون راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در ایلام گفت: تاکنون مجموع طرحهایی که پروانه ساخت دریافت کرده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده، شامل ۳۸۶ واحد انبوهسازی است که بخش عمدهای از آنها در شهر ایلام اجرا شده است.
وی افزود: برای هفته دفاع مقدس، ۲۷۵ واحد را آماده تحویل کردهایم و برخی دیگر از واحدها نیز در حال تکمیل بوده و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
معاون راه و شهرسازی استان ایلام در ادامه با اشاره به طرحهای بزرگ در دست اجرا در شهر ایلام بیان کرد: در حال حاضر دو طرح مهم در دست اجرا داریم، طرح یکهزار و ۸۸ واحدی کوثر در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار با حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و طرح ۶۳۰ واحدی تپه ماهور با حدود ۷۰ درصد پیشرفت که چند بلوک ۹۰ واحدی آن تقریباً آماده بهرهبرداری است و در دهه فجر به مردم تحویل داده خواهد شد.