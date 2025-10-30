رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مسئول پدافند غیرعامل استان زنجان، ضمن تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، نسبت به افزایش خطر مسمومیت با گاز دی‌اکسید کربن (CO۲) در فصل سرد هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ابراهیم خسروشاهی،با اشاره به آمار تماس‌های اورژانس استان در سال گذشته اظهار داشت: در نیمه اول سال گذشته ۲۱ تماس و در نیمه دوم همان سال ۲۴۰ تماس مرتبط با شکایت مسمومیت با گاز CO۲ ثبت شده است. همچنین در شش ماهه اول سال جاری نیز ۴۶ تماس مشابه دریافت شده است.

دکتر خسروشاهی با تشریح مشخصات گاز CO۲ افزود: گاز دی‌اکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرقابل مشاهده است که معمولاً در اثر احتراق ناقص وسایل گرمایشی تولید می‌شود و در محیط‌های بسته موجب کاهش سطح اکسیژن و ایجاد مسمومیت می‌شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان علائم مسمومیت با این گاز را شامل سردرد، کاهش سطح هوشیاری و در موارد مواجهه طولانی مدت، منجر به فوت بیمار دانست و افزود: در سال گذشته دو مورد فوتی و در شش ماهه نخست سال جاری یک مورد فوتی ناشی از مسمومیت با CO۲ به ثبت رسیده است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم گازگرفتگی، فوراً مصدوم را از محل آلوده خارج و در هوای تازه قرار دهید و سریعاً با شماره ۱۱۵ تماس حاصل فرمایید. نیرو‌های اورژانس در موارد خفیف اقدام به اکسیژن‌تراپی می‌نمایند و در موارد شدید، مصدوم جهت دریافت خدمات درمانی به مراکز تخصصی منتقل خواهد شد.