به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت سهیل لشگری از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۲ میلیون و ۱۹۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی قرار رد صادر کرد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۷۰۴ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت حسن شوشتری از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰۶ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۷۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته حکم به بی حقی صادر کرد.