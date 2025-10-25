به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رعنایی سرپرست مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در جمع مدیران و اعضای شرکت‌های معتمد گفت: از تاریخ یکم دی‌ماه دیگر فاکتور‌های کاغذی قابل پذیرش نیست. این جلسات و هماهنگی‌ها برای این است، چون ممکن است در پذیرش اعتبارات مالیاتی برای برخی مؤدیان مشکلاتی به وجود بیاید. انتظار داریم شما کمک کنید این موضوع جا بیفتد؛ یعنی مؤدیان بدانند باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند تا اعتباراتشان مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای آن استفاده کنند.

وی گفت: شما به عنوان شرکت‌های معتمد در واقع یک واسطه بین سازمان و مؤدیان هستید. چون امکان ارتباط مستقیم با تعداد زیادی از مؤدیان وجود ندارد، ما می‌خواهیم از طریق شما مسائل، اطلاعات و مشکلات منتقل شود. اگر چالشی یا تأکیدی وجود دارد، از طریق شما با سازمان مطرح شود تا مشکلات برطرف گردد.

سرپرست مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که همواره تأکید شده این است که باید از طریق شرکت‌های معتمد یعنی کسانی که خدمات سازمان را به مردم ارائه می‌دهند سیستمی تعریف شود تا اصطکاک میان مؤدیان و سازمان کاهش یابد. ما انتظار داریم شما سفیر و واسطه باشید؛ هم مشکلات مردم را به ما منتقل کنید، هم پیام‌ها و خدماتی که از سمت ما صادر می‌شود را به آنان برسانید تا تمکین مالیاتی افزایش پیدا کند و مؤدیان نسبت به اجرای قانون رغبت بیشتری نشان دهند.

رعنایی گفت: هدف ما این است که مفهوم تمکین مالیاتی را در تمام خدمات مشترک با شرکت‌های معتمد لحاظ کنیم. خدمت صرفاً نباید به عنوان یک فعالیت اجرایی تلقی شود، بلکه باید همراه با ارتقای سطح تمکین باشد. ما در طرح‌های نظارتی آینده و در منافع اقتصادی شرکت‌ها، این شاخص را مدنظر قرار خواهیم داد. برای ما خدمت زمانی ارزشمند است که باعث کاهش فاصله میان سازمان و مؤدی شود؛ به‌گونه‌ای که مؤدی قانون را با آرامش و رضایت اجرا کند.

وی بیان کرد: طبق برنامه قرار است تعدادی صنوف و گروه‌های تازه مشمول این فراخوان‌ها شوند. طبیعی است که این طرح برای شما شرکت‌های معتمد، مشتریان جدید و یک بازار خدمات تازه ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، مؤدیان جدید نیز نیازمند آمادگی ذهنی هستند تا با قانون با آرامش بیشتری روبه‌رو شوند، و شما باید در این مسیر نقش کاتالیزور و ترانسفورماتور ارتباطی میان ما و مردم را ایفا کنید.

سرپرست مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان کرد: ما نمی‌خواهیم ارتباطمان یک‌طرفه باشد که تنها ما دستور دهیم و شما اجرا کنید. شما نیز باید ایده‌ها و پیشنهاداتتان را درباره فراخوان‌ها و نحوه پذیرش صورتحساب الکترونیکی ارائه دهید. اگر پیشنهاداتی برای بهبود فرآیند‌ها دارید، بخشی از جلسات آینده را به طرح همین موضوعات اختصاص خواهیم داد تا تصمیمات بر اساس واقعیت‌های اجرایی بازار و تجربه شما اتخاذ شود.

رعنایی در پایان گفت: امیدواریم با همکاری شما بتوانیم موانع ارتباطی میان مردم و سازمان را کاهش دهیم و به نقطه‌ای برسیم که خدمت ارائه‌شده تنها یک وظیفه اداری نباشد، بلکه گامی در جهت آرامش، اعتماد و تمکین بهتر مؤدیان باشد. هدف نهایی ما همین است که حس خوب اجرای قانون در میان مردم تقویت شود و تعامل سازمان امور مالیاتی با مؤدیان به شکل سیستمی، آرام و مؤثر پیش برود.

کمتر از دو ماه دیگر شاهد پایان اعتبار صورت‌حساب کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود

همچنین محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور هم در این نشست اظهار داشت: از تاریخ یکم دی‌ماه سال‌جاری، دیگر صورت‌حساب کاغذی در محاسبه مالیات ارزش افزوده قابل قبول نخواهد بود و مبنا و ملاک صورت‌حساب الکترونیکی است. برخی از مودیان تصور می‌کنند که مدت زمان استفاده از صورت‌حساب کاغذی برای دریافت اعتبار مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تمدید خواهد شد در صورتی که اینگونه نخواهد بود.

وی افزود: برنامه هدفمندی برای این امر در سازمان طراحی و درحال اجرا است که سه راهبرد اصلی شامل تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی برای مودیان، افزایش عرضه و تقاضا برای صورت حساب الکترونیکی و اطلاع رسانی مؤثر و هدفمند به مودیان را شامل میشود و تغییرات فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین راستا بوده است.

سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از اقدامات سازمان در هفته‌های اخیر تسهیل افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ بود؛ به نحوی که اکنون درخواست مودی به صورت غیر حضوری در کارپوشه ثبت و پردازش آن به صورت سیستمی است و تنها برای تحویل لاشه چک بایستی مودی به اداره کل مراجعه کند.

نوری گفت: یعنی تصمیم گیری درمورد پذیرش درخواست مودی به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود و با هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی در آینده نزدیک افزایش حد مجاز با ارائه چک الکترونیک نیز فراهم خواهد شد تا دیگر حتی مودیان شفاف برای ارائه باشه چک نیازمند مراجعه حضوری نباشند.

وی افزود: بحث شناسایی صورت‌حساب‌هایی که احتمال انحراف آنها بالا است به صورت روزانه بررسی می‌شود و به مودیان پیامک می‌شود و موارد بسیار حاد توسط همکاران مرکز ۱۵۲۶ با آنها تماس گرفته می‌شود. تمام تلاش ما این است که مؤدی قبل از اینکه دچار مشکل شود رفتار خود را اصلاح نماید.

نوری گفت: با توجه به ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که عنوان داشته پس از بیست ماه لازم الاجرا شدن این قانون صورت‌حساب الکترونیکی شرط لازم پذیرش هزینه قابل قبول خواهد بود، از یک دیماه صرفا شاهد بی اعتباری صورت حساب کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود.

وی گفت: بنابراین وقتی ما از بی اعتباری صورت‌حساب کاغذی صحبت می‌کنیم فعلا منظورمان در پذیرش هزینه‌های قبول نیست بلکه منظور اصلی این است که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مستند به صورت‌حساب کاغذی قابل قبول نخواهد بود.

سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: نتیجه عینی و عملی این است که مودیان در اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۴ که در بهار ۱۴۰۵ بایستی به سازمان ارائه نمایند مواجه با این موضوع می‌شوند که درایه‌های مربوط به خرید‌های خارج از سامانه مودیان قابلیت درج مقدار ندارد؛ بنابراین بایستی از ابتدای دی ماه برای مالیات و عوارض پرداختی خود صورت حساب الکترونیکی دریافت نمایند تا اعتبار مالیاتی آن در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود.

نوری بیان کرد: به موجب قانون صدور صورت حساب الکترونیکی برای مودی رایگان بوده و در صورت استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد هزینه آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: ۱۱.۵ درصد از اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان مستند به صورت کاغذی بوده و نزدیک به ۸۹ درصد از اعتبار مالیاتی که مودیان در اظهارنامه دوره بهارسال ۱۴۰۴ ابراز کردند مستند به صورت‌حساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان است.

سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در بهار ۱۴۰۴ به صورت میانگین نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورت‌حساب کاغذی، به اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در اظهارنامه‌های ارزش افزوده ۹ درصد بوده، ارزیابی ما این است که عدم تمدید مهلت مذکور چالش جدی در پی نخواهد داشت.