رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات در محورهای ارتباطی، از ابتدای امسال ۷ سامانه جدید ثبت تخلفات رانندگی نصب و آماده بهره‌برداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بهرام آریان فردگفت:: این اقدام در کنار ۴۸ سامانه دیگر که در مرحله مناقصه هستند، تعداد سامانه‌های ثبت تخلفات استان را از ۴۲ به ۹۷ سامانه افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تأثیر این سامانه‌ها بر رفتار رانندگان افزود:مطالعات نشان می‌دهد که سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی سرعت لحظه‌ای و متوسط خودرو‌ها را کاهش می‌دهند و با ثبت دقیق سرعت خودروها، به ویژه در مسافت بین دو دوربین، تخلفات سرعت کاهش می‌یابد.

آریان‌فرد گفت:نصب و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در گلستان، گامی مؤثر در کاهش سرعت غیرمجاز، افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای است.