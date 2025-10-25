به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: بازرسان سازمان صمت گزارش تخلف نانوایی را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

سید حمزه لقمانی افزود: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی استان به پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه ۱۰۰ کیسه آرد رسیدگی کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: این شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، و به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست.

وی ادامه داد: بر این اساس و مستند به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واحد متخلف به پرداخت جریمه نقدی سه میلیارد ریالی محکوم شد.