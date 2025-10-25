میزان تولید آهن اسفنجی در فولاد شادگان به ۷۶ هزار و ۶۰۷ تن رسید که به گفته مدیرعامل این مجموعه؛ نصاب تولید ماهانه محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به گفته مدیرعامل مجموعه فولاد شادگان افزون بر افزایش تولید، میانگین درجه فلزی ۹۳.۰۹ و کربن ۱.۹۶ در محصول مهرماه، گواهی روشن بر حفظ کیفیت فنی آهن اسفنجی فولاد شادگان است.

رضا کلانتر افزود: این شاخص‌ها جایگاه شرکت را در بین تولیدکنندگان برتر کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

فولاد شادگان سال١۴٠٣ نخستین شمش فولادی را تولید و در زمره شرکت‌های فولاد ساز کشور قرار گرفت. ایمیدرو و فولاد خوزستان از سهامداران این مجموعه در استان خوزستان هستند.