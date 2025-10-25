۱۰ کشتی گیر آزادکار مازندرانی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از فردا یکشنبه ۴ آبان ماه آغاز می‌شود.

دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، به منظور حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۴ تا ۱۱ آبان ماه در کمپ تیم‌های ملی کشتی (خانه کشتی شهید صدرزاده) برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو که از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روز یکشنبه ۴ آبان ماه در محل تمرینات می‌باید حضور داشته باشند به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی، علی یحیی‌پور و عرشیا حدادی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی و آرمین حبیب‌زاده (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، امیرمحمد یزدانی (مازندران)، علی کرم پور (تهران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)، احمد بذری (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع و محمدرضا لطفی (مازندران)

دعوت شدگان با نظر کادر فنی: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) محمد نخودی و اهوارا خاطری (مازندران) علیرضا کریمی (تهران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، فرید دژم‌خوی، فرشید قبادی

دکتر تغذیه: امیر رشید لمیر

آنالیزور: علی مدهنی، سعید ابراهیمی

مربی بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیری

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا

رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی در ۶ وزن المپیکی از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض کشور عربستان برگزار می‌شود.