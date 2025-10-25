پخش زنده
امروز: -
۱۰ کشتی گیر آزادکار مازندرانی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از فردا یکشنبه ۴ آبان ماه آغاز میشود.
دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، به منظور حضور در بازیهای کشورهای اسلامی از ۴ تا ۱۱ آبان ماه در کمپ تیمهای ملی کشتی (خانه کشتی شهید صدرزاده) برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو که از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روز یکشنبه ۴ آبان ماه در محل تمرینات میباید حضور داشته باشند به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی، علی یحییپور و عرشیا حدادی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی و آرمین حبیبزاده (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، امیرمحمد یزدانی (مازندران)، علی کرم پور (تهران)
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور (مازندران)، ابوالفضل شمسیپور (تهران)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)، احمد بذری (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع و محمدرضا لطفی (مازندران)
دعوت شدگان با نظر کادر فنی: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) محمد نخودی و اهوارا خاطری (مازندران) علیرضا کریمی (تهران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، فرید دژمخوی، فرشید قبادی
دکتر تغذیه: امیر رشید لمیر
آنالیزور: علی مدهنی، سعید ابراهیمی
مربی بدنساز: آقاعلی قاسم نیان
ماساژور: سجاد امیری
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی
سرپرست: محمدجواد یزدانینیا
رقابتهای کشتی بازیهای کشورهای اسلامی در ۶ وزن المپیکی از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض کشور عربستان برگزار میشود.