پخش زنده
امروز: -
فروش بلیت اینترنتی دیدار تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز و استقلال تهران در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز اعلام کرد: علاقهمندان به این بازی میتوانند از طریق سامانه بلیت را footballeticket.ir دریافت کنند.
دیدار تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز، فردا یکشنبه چهارم آبان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز آغاز میشود.
برای این بازی ۱۵ هزار بلیت فروخته خواهد شد.
این مسابقه سی وهفتمین دیدار رسمی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران در تاریخ تقابلهای دو تیم است.