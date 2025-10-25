پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان از آمادگی کامل نیروهای راهداری استان برای اجرای طرح زمستانی امسال خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشیخرم گفت: ۵۴۱ نفر نیروی راهدار با بهرهگیری از ۳۷۲ دستگاه انواع ماشینآلات در ۳۵ راهدارخانه و ۴۵ گردنه برفگیر استان آماده خدماترسانی به کاربران جادهای هستند.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی استان، هرساله از اواسط آبان شاهد نخستین بارش برف پاییزی در ارتفاعات بهویژه محورهای کوهستانی هستیم و بر همین اساس این ادارهکل از هماکنون آمادگی کامل برای مقابله با شرایط بحرانی زمستان را دارد.
وی افزود: در راستای کنترل سیلابهای احتمالی و حفظ ایمنی محورهای ارتباطی از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۸۶۸ دستگاه پل و آبرو لایروبی و حدود ۱۸۰۰ کیلومتر شیار و قنو در حاشیه راهها تنظیم و احداث شده است تا آبهای سطحی بهصورت اصولی هدایت شود.
پرورشیخرم با اشاره به ذخیرهسازی ۷۵ هزار تُن شن و نمک در ۳۵ راهدارخانه فعال استان، تصریح کرد: همدان دارای ۴۵ گردنه برفگیر است که از مهمترین آنها میتوان به گردنه اسدآباد بهعنوان طولانیترین گردنه کشور و گردنه گرمک در شهرستان رزن اشاره کرد که معمولاً از اواسط آبان شاهد نخستین برف زمستانی هستند.
وی همچنین از هماهنگی با دهیاران روستاهای دارای گردنه برای تجهیز تراکتورها به تیغه برفروب خبر داد و گفت: این اقدام بهمنظور تسریع در بازگشایی راههای روستایی و تسهیل تردد ساکنان مناطق برفگیر انجام شده است.