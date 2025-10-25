پخش زنده
معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از شناسایی ۷۳ غار در سطح استان و وجود پنج غار درجه یک در این تعداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عادل مولا اظهار کرد: براساس آییننامه مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری از غارهای کشور که در سال ۱۳۸۸ توسط هیات وزیران تصویب شد، کارگروههای ملی و استانی برای شناسایی، ردهبندی و تعیین اهمیت علمی و زیستمحیطی غارها تشکیل شده است.
وی افزود: براساس این آییننامه، سازمان حفاظت محیط زیست رئیس کارگروه استانی و متولی غارهای واقع در مناطق تحت مدیریت خود است. مسئولیت غارهای خارج از این مناطق هم با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست خوزستان ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ فعالیتهای سازمانیافتهای برای شناسایی غارهای استان خوزستان آغاز شده است. در آن سال حدود ۵۰ غار شناسایی شد و بر اساس آخرین گزارش در هفته گذشته، این تعداد به ۷۳ غار رسیده است.
وی افزود: پس از شناسایی، مرحله بعدی، اعزام تیمهای متخصص غارنوردی برای بررسی تنوع زیستی، ویژگیهای ژئولوژیکی و ارزشهای علمی غارها است تا براساس معیارهای مشخص، غارها در چهار رده از درجه یک تا چهار طبقهبندی شوند.
مولا با بیان اینکه در حال حاضر شهرستان دزفول بیشترین تعداد غارهای شناساییشده در خوزستان را به خود اختصاص داده است، گفت: تاکنون پنج غار از جمله یک غار در بهبهان و غارهای شهرستان دزفول به عنوان غارهای درجه یک معرفی شدهاند. این ردهبندی براساس تنوع گونههای زیستی، ساختار منحصربهفرد و اهمیت علمی غار انجام میشود.
وی بیان کرد: سومین گام برنامه، تدوین برنامههای پایش و مراقبت از غارها براساس آییننامه مصوب خواهد بود تا از این منابع طبیعی ارزشمند در برابر آسیبهای انسانی و طبیعی حفاظت شود.