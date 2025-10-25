رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۸۰ هزار نفر در کشور با بهره‌گیری از تسهیلات اشتغالزا، خودکفا شده و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در بازدید از غرفه های مددجویان موفق اردبیلی اظهار کرد: در سال گذشته ۲۰۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در کشور ایجاد شد تا بتوانند وارد چرخه تولید و خودکفایی شوند.

وی افزود: ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد این فرصت اشتغال به متقاضیان پرداخت شد و ما سعی کردیم تا با بهره‌گیری ازظرفیت مختلف بانک‌ها، این میزان تسهیلات را پرداخت کنیم.

رئیس کمیته امداد تصریح کرد: ۸۰ هزار نفر نیز در کشور با اشتغال ایجاد شده از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شده و به مرحله خودکفایی اقتصادی و درآمدی رسیدند.

بختیاری گفت: در استان اردبیل نیز عملکرد سال گذشته در حوزه اشتغال بیش از سه هزار و ۴۹۲ نفر بوده که امسال نیز پیش‌بینی شده سه هزار و ۳۰۰ نفر فرصت اشتغال و کارآفرینی پیدا کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداختی از محل استان‌ها و تبصره ۱۵ انجام می‌شود و امیدواریم بانک‌های عامل در نیمه دوم از سال پرداختی خود را افزایش دهند تا در ایام باقیمانده از سال بتوانیم تحقق صد درصدی اشتغال مددجویان کمیته امداد را نظاره‌گر باشیم.

رئیس کمیته امداد به سفر خود به اردبیل و افتتاح ۴۶۰ واحد مسکن با همراهی بسیج سازندگی، بنیاد مسکن و بنیان علوی اشاره کرد و یادآور شد: خیران در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.

بختیاری به توزیع یک‌هزار و ۶۲۹ قلم لوازم خانگی و ضروری خانوار‌های تحت پوشش اشاره کرد و ادامه داد: ما در سفر‌های استانی موضوع اشتغال و پرداخت تسهیلات را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و امیدواریم با همراهی و حمایت دولت و بانک‌ها زمینه پرداخت تسهیلات و اشتغالزایی فراهم آید.

وی به برپایی نمایشگاه توانمندی جامعه هدف در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: ما برای توانمندسازی خانوار‌ها موضوع مهارت‌آموزی و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه‌ها را مد نظر قرار داده و در کنار آن با بازاریابی مناسب تلاش می‌کنیم تا زمینه رضایتمندی جامعه هدف فراهم آید.

رئیس کمیته امداد اضافه کرد: پرداختی تسهیلات ما به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در این نمایشگاه علاوه بر تقاضای پرداخت تسهیلات، ما برای طرح‌های توسعه درخواست‌های جدیدی را داشتیم ولی محدودیت پرداختی یک بار برای مددجویان مانع از همراهی بیشتر شده و باید در این زمینه دولت کمک کار ما باشد.