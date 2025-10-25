به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

درخصوص استیناف امیرهوشنگ سعادتی با وکالت محمدرضا بیات، به طرفیت محمد آقاجان‌پور، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبۀ دستمزد قرارداد کارگزاری به میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، به جهت عدم احراز مداخلۀ تجدیدنظرخواه به‌عنوان کارگزار در انعقاد قرارداد فوتبالی، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، با التفات به این که تجدیدنظرخوانده در جلسۀ رسیدگی این کمیته به‌صراحت اظهار داشته است: «.. من قبول دارم که ایشان (تجدیدنظرخواه) در قرارداد نیم‌فصل دوم دخالت داشته ....» و محتویات فایل‌های صوتی ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه که در جلسۀ مذکور استماع گردید نیز مؤید این امر است و با لحاظ قاعدۀ مسلم حقوقی که اقرار را به‌عنوان ملکۀ ادله، قوی‌ترین دلیل اثباتی می‌داند، تحقق مداخلۀ کارگزار در انعقاد قرارداد فوتبالی مزبور، محرز بوده و در نتیجه بنا بر اصل لزوم وفای به عهد و احترام به مفاد قرارداد لازم‌الاجرا، کارگزار، مستحق دریافت اجرت و حق‌الزحمۀ کارگزاری مندرج در قرارداد است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه اسپاد الوندتهران نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که متقاضی اعاده در لایحه تقدیمی عنوان داشته ریاست کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در فدراسیون حاضر نبوده و درنتیجه علیرغم تسویه حساب از طریق پرداخت چک پنجره نقل وانتقال باشگاه باز شد که این اقدام باعث گردیده باشگاه متضرر گردد با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد متقاضی اعاده در جریان تسویه حساب یک فقره چک به فدراسیون واگذار نموده در حالیکه در سر رسید چک کار سازی نگردیده و برگشت خورده است که با این وصف مشخص می‌گردد باشگاه مذکور در واقع به وظایف خود مبنی بر پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده و از این طریق قصد اتلاف وقت را داشته است لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا مستنداً به مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست متقاضی اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه میهن آریو اسلامشهر نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت وحید بیاتلو سرمربی تیم میهن آیو اسلامشهر به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه در کنفرانس خبری از جمله مفاد مصاحبه نامبرده و اظهارات خلاف واقع علیه داور مسابقه و مقامات رسمی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم نساجی مازندران صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه رضوان مشهد نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر توقف رسیدگی نسبت به شکایت باشگاه تجدیدنظرخواه علیه باشگاه آینده سازان نقده مبنی بر استفاده از بازیکنان غیر مجاز به اسامی آقایان رامین حاتمی و امیرحسین پرهوده در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم صادر گردیده است با توجه به لایحه ارسالی آقای بهروز صدوقی و سایر مندرجات پرونده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.