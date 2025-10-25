پخش زنده
۲۱ ماه تلاش کارشناسی در مجموعهای مردم نهاد در اصفهان، ۱۸۱ تولد، حمایت و آگاهی خانواده شاهکلید پیشگیری از سقطهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پزشک برنامه تالاسمی و ژنتیک هنگام ازدواج شهرستان لنجان و مسئول مرکز نفس لنجان گفت: مجموعه مردم نهاد نفس استان اصفهان فعالیت خود را در دی ماه سال ۱۴۰۲ با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب آغاز کرد و تا شهریور ماه ۱۴۰۴ این مجموعه توانسته ۴۱۵ نفر را از تصمیم شان برای سقط جنین منصرف کند و حاصل این تلاشهای انسان دوستانه تولد ۱۸۱ فرزند است و این کارشناسان راهکارهای طلایی دارند و معتقدند اگر خانوادهها حمایت و آگاهی بیشتری دریافت کنند بسیاری از سقطها هرگز رخ نمیدهد.
محبوبه دیانی افزود: این مرکز همچنین در راستای فرهنگسازی حفظ حیات جنین و تبیین فلسفه این موضوع اقدامات و برنامههای مختلفی را برگزار کرده است.
مسئول مرکز نفس لنجان، با بیان اینکه از سویی کارشناسان جمعیت معتقدند که افزایش سقطها چه به شکل عمد، چه خودبخود میتواند به کاهش شدید نرخ زاد و ولد منجر شود و آینده جمعیتی کشور را تهدید میکند، گفت:، اما متاسفانه ما هنوز درباره ارزش حیات جنین به اندازه کافی و به شکل جدی گفتوگو نکردهایم.
این پزشک برنامه تالاسمی و ژنتیک مجموعه نفس، آگاهی را نخستین گام در مسیر حفظ حیات جنین بیان کرد و گفت: با آگاهی وحمایت بیشتر خانوادهها میتوان از بسیاری از سقطها پیشگیری کرد و سقط مسأله چند وجهی است که باید با ترکیبی از آموزش و حمایت روانی، بهبود شرایط محیطی و ارتقای فرهنگ عمومی درباره حفظ حیات جنین با آن مقابله کرد.
یکی از کارشناسان مجموعه مردم نهاد نفس اصفهان نیز، یکی از اهداف عمده بهداشت باروری را بحث بارداری برنامهریزی شده دانست و افزود: این در حالی است که تقریبا تمام زنان سنین باروری (زنان متاهل) ما به نوعی در معرض خطر بارداری ناخواسته هستند. ناخواستگی یکی از مباحثی است که سلامت مادر و کودک و خانواده و حتی جامعه را تهدید میکند و میتواند هزینههای هنگفتی را بر جامعه چه در بعد مالی و چه در بعد جسم و روان تحمیل کند.
فاطمه مختاری افزود: طبق آماده اعلام شده، حدود ۳۰ درصد از بارداریهای کشور ما هم بصورت ناخواسته اتفاق میافتد. اما در مورد دلایل ناخواستگی یکی از دلایل شایع در دنیا ناپایداری زندگیهای زناشویی یا بی ثباتی زندگی مشترک است.
وی گفت: امروز ساختارهای مردمی مراکز نفس در سراسر کشور برای حفظ جنین و حمایتهای لازم برای حیاتش آماده است تا بارداری ناخواسته را حمایت کند به ثمر برساند، تولد جنینها را جشن بگیرد، جامعهای جوان بسازد تا شیرینی آن را نه تنها والدین بلکه همه ما بچشیم.