به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از انعقاد قرارداد کشت کلزا در سطح ۱۱۳۴ هکتار و انجام کشت در ۱۰۲۲ هکتار خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال ۱۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت کلزا برود.

فاطمه عباسپور افزود: تاکنون کشت این محصول در ۱۰۲۲ هکتار از این اراضی انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده پیش‌بینی کرد: در سال جاری، سطح زیر کشت کلزا در شهرستان میاندورود به ۱۹۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود خاطر نشان کرد: این اقدام در راستای توسعه کشت دانه‌های روغنی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی این شهرستان انجام شده است.