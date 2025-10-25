به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید فرزاد حسینی اظهار کرد: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده در اداره‌کل پزشکی قانونی خوزستان، در شش‌ماه نخست سال جاری ۶۷ نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، ۵۸ نفر مرد و ۹ نفر زن بوده‌اند.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷۶ مورد (۶۸ مرد و هشت زن) گزارش شده بود، ۱۱.۸۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان با اشاره به لزوم توجه به آموزش‌های ایمنی در فصل گرما تصریح کرد: بیشترین موارد غرق‌شدگی در رودخانه‌ها و کانال‌های غیرمجاز اتفاق می‌افتد، ازاین‌رو ضروری است شهروندان از شنا در نقاط ناایمن و بدون نظارت خودداری کنند.