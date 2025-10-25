پخش زنده
۱۷۰ کیلوگرم خیارشور فاقد مشخصات بهداشتی از یک واحد اغذیهفروشی در قم توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز قم، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی در راستای اجرای مستمر برنامههای نظارتی و صیانت از سلامت غذایی شهروندان، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک قم در بازرسیهای میدانی، ۱۷۰ کیلوگرم خیارشور فاقد مشخصات بهداشتی معتبر را از یک واحد اغذیهفروشی کشف کردند.
محصولات مذکور طبق ضوابط قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، از چرخه مصرف انسانی خارج و جهت پیگیریهای قانونی بعدی به مراجع ذیصلاح ارجاع شدند.